Mondiaux de cyclisme : Remco Evenepoel décroche le bronze au contre-la-montre

Remco Evenepoel, récent vainqueur de la Vuelta, a donc signé le 3e temps. C'est la 3e médaille mondiale pour l'ogre de Schepdaal, 2e en 2019 et 3e l'an dernier en Belgique.

Notre pays devra donc encore patienter pour remporter son premier titre sur le chrono masculin, une épreuve lancée en 1994. Elle a déjà dû attendre 2018, et le bronze de Victor Campenaerts, pour débloquer son compteur de médailles. Depuis lors, Wout van Aert a décroché deux fois l'argent (2020, 2021) et Evenepoel compte déjà trois podiums avec une fois l'argent (2019) et deux le bronze (2021, 2022).

Lundi se tiendra le contre-la-montre messieurs espoirs, avec les Belges Alec Segaert et Lennert Van Eetvelt. Quant aux élites messieurs, ils se retrouveront dimanche prochain lors d'une course en ligne longue de 266,9 kilomètres.