Dominique Persoone et son fils Julius élus chocolatiers de l'année en Flandre par le Gault & Millau

Avec The Chocolate Line, à Bruges, Dominique Persoone est "un chocolatier pionnier et révolutionnaire" depuis 30 ans, estime le Gault&Millau. Entre-temps, son fils Julius a également rejoint l'entreprise. Dominique Persoone utilise souvent le terme "sexy", "pour souligner que le chocolat peut être branché, cool et séduisant", indique le guide culinaire. "Et de montrer que sa relation avec le chocolat, en plus d'être professionnelle, est avant tout passionnelle, faisant appel à l'amateur de chocolat qui aime revenir aux sources."

À Bruxelles, le guide a récompensé Herman Van Dender, Schaerbeekois de souche qui a dû s'exiler à Grand-Bigard après avoir repris l'enseigne familiale. Très ému malgré ses dizaines d'années d'expérience, l'homme résume simplement sa définition d'une bonne praline. "Elle doit parler aux sens. Donner envie d'en reprendre une autre immédiatement !"

Enfin en Wallonie c’est Pierre Plas, de Bastogne qui a été récompensé, le guide Gault & Millau a célébré aussi bien des chocolatiers très expérimentés que des nouveaux venus. Pierre Plas a ainsi ouvert son magasin avec sa compagne peu avant la crise sanitaire. "Ses gourmandises ont fait l'unanimité auprès de notre comité de dégustation", a salué l'organisateur.