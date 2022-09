Huit Belges sur dix tentent déjà d’économiser l’énergie : voici quelques conseils pour y arriver

Les gains les plus importants sont donc à réaliser en réduisant votre consommation de gaz. "C'est là que nous pouvons vraiment faire la différence", ajoute Nico De Bie. "Par exemple, en baissant le thermostat d'un degré, vous pouvez encore économiser environ cinq cents euros par an avec les tarifs actuels. En entretenant correctement votre chaudière à gaz, vous économisez encore plus, à savoir environ 700 euros par an."

Ces mesures plus radicales sont un peu moins populaires. Un auditeur de Radio 2 fait ainsi remarquer qu’on ne peut pas continuer à appliquer ce conseil de baisser son thermostat d'un degré. "Car sinon, vous serez bientôt dans un frigo." Pourtant, environ la moitié des personnes interrogées disent suivre le conseil. Un peu moins de 50 % des gens disent qu'ils baissent effectivement la température", a déclaré Nico De Bie, "et un Belge sur deux dit utiliser moins d'eau chaude". Mais si seulement la moitié des gens le font, il est évident qu'il y a encore un énorme potentiel."

Et les investissements dans votre maison peuvent aussi vous faire gagner beaucoup d'énergie. Des rénovations et une meilleure isolation peuvent contribuer à réduire les coûts, tout comme l'installation de panneaux solaires. Et les Belges en sont clairement conscients. "À la question "Quel investissement est-ce que j'envisage de faire l'année prochaine ?", 44 % des personnes interrogées ont répondu "installer des panneaux solaires"".