Le Botanic Sanctuary Antwerp obtient le label de luxe "5 étoiles supérieur"

Alors, bien sûr, nous avons voulu savoir ce qui rendait cet hôtel si spécial. Si vous voulez en faire l'expérience en personne, vous devrez mettre la main à la poche : pour la chambre la moins chère, vous devrez débourser au moins 295 euros pour une nuit, et le week-end, cela peut monter à plus de 550 euros. Sans petit-déjeuner, car il faut ajouter 45 euros de plus pour cela.

Si vous en avez les moyens vous pouvez aussi opter pour une "Diamond Spa Suite", disponible à partir de 4 600 euros par nuit. La suite fait 140 mètres carrés et dispose d'un sauna et d'un jacuzzi. Sont compris dans le prix : le minibar, une boisson de bienvenue au bar, des billets pour le Musée des Beaux-Arts (KMSKA) et le petit-déjeuner.

Le mot "Sanctuaire" dans le nom pourrait le suggérer : l'hôtel dispose également d'installations de bien-être. Vous y trouverez, entre autres, une piscine, un sauna et un bain de vapeur.

L'hôtel compte pas moins de cinq restaurants, dont trois ont au moins une étoile Michelin. Le plus célèbre est bien sûr le restaurant deux étoiles Hertog Jan, dirigé par Gert De Mangeleer et Joachim Boudens.