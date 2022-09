Le service des urgences reprend ses activités à l’AZ Maria Middelares de Gand

Le feu s'est déclaré dimanche vers 05h30 dimanche. "Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont promptement maîtrisé les flammes. Un homme de 44 ans, originaire de Gand, qui se trouvait dans une cellule d'isolation, est décédé. Le parquet est descendu sur les lieux, ainsi que le laboratoire et la police fédérale. Un expert en incendie et un médecin légiste ont été nommés, et un juge d'instruction réquisitionné. L'enquête est désormais entre les mains du juge d'instruction de Gand. Dans l'intérêt de l'enquête, aucune information supplémentaire ne peut être donnée pour le moment", ajoute le parquet.

L'hôpital a indiqué que le service des urgences avait repris lundi après-midi. "Le triage nécessaire des patients se présentant au service des urgences est effectué", a déclaré l'AZ Maria Middelares. "La sécurité des patients admis est garantie et il n'y a aucun dommage dans les autres services." Les dégâts matériels subis par le service des urgences sont importants et l'hôpital étudie le temps que prendront les réparations.