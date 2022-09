La confiance des indépendants et des PME est au plus bas d’après Unizo

Les indépendants et les petites et moyennes entreprises sont très préoccupées par la hausse de leur facture énergétique et ont de moins en moins confiance en l'avenir. C'est ce que révèle le dernier baromètre des PME établi par l'Union des entrepreneurs indépendants flamands Unizo. Le baromètre est presque aussi bas que lors du début de la crise du Covid, "et nous craignons que le pire soit encore à venir", déclare le patron d’Unizo Danny Van Assche.