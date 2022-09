Le nouveau "décès suspect" dans une maison de repos du Limbourg n’est pas lié à une injection d’insuline

"L'enquête judiciaire est en phase finale. Il n'y a actuellement aucune autre information indiquant qu'il y aurait une intention malveillante", a déclaré mardi après-midi Bruno Coppin, attaché de presse du parquet du Limbourg.

La ministre flamande du Bien-être Hilde Crevits (CD&V) avait évoqué mardi un autre cas possible de décès suspect dans une maison de repos à cause de l'insuline. Celui-ci venait s'ajouter aux trois décès suspects décelés dans une maison de repos et de soins à Oostrozebeke (Flandre occidentale) et à un autre incident impliquant une injection d'insuline à Hasselt (province du Limbourg). Il s'agissait en fait d'une maison de repos à Halen, dont l'enquête est terminée. L'affaire est actuellement entre les mains du parquet, qui n'a pas encore pris de décision finale.

Le parquet du Limbourg a également fait référence à une enquête relative à la chute d'un résident dans une autre maison de repos. "Pour chaque décès inhabituel, nous vérifions quelle pourrait en être la cause. C'est pourquoi une enquête a été ouverte et est en cours", a déclaré l'attaché de presse Coppin. Il n'y aurait pas non plus d'intention malveillante dans ce cas.