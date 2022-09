Les évêques flamands publient une liturgie spécifique pour la bénédiction des couples homosexuels

Le point de contact a déjà proposé une proposition concrète : une liturgie spécifique pour bénir les couples homosexuels. "L'Église a estimé qu'il devait y avoir quelque chose pour les personnes LGBTI croyantes en plus du mariage religieux. Souvent, cela se faisait déjà au niveau local, mais les gens ne savaient pas vraiment comment, ils n'avaient pas de forme appropriée pour cela. Or l'Église fournit une sorte de structure qui peut servir à une telle bénédiction. Un engagement de durabilité et de fidélité qui peut s'exprimer au sein de l'Église. Pour de nombreuses personnes LGBT, c'est important : qu'elles puissent célébrer leur relation au sein de l'Église, et que cette relation soit bénie devant Dieu. "

L’église catholique flamande devient dès lors la première à instituer un rite dans ce but.

Mais il ne s'agira pas d'un véritable mariage religieux : "Nous nous inscrivons dans une tradition de l'Église, où le mot "mariage" est réservé à la relation entre un homme et une femme. La bénédiction est tout à fait égale, mais selon la tradition de l'Église, on ne peut pas parler de mariage. Pourtant, c'est très novateur : que de l'Église nous puissions avoir une liturgie spécifique et une bénédiction pour les relations LGBT. "

Selon Willy Bombeek et les évêques flamands, tout est fait dans l'esprit du pape François. Pourtant, le Vatican s'est montré critique l'année dernière lorsque ces projets ont été rendus publics : "Je pense que l'Église flamande est très courageuse de faire cela. Elle s’investit vraiment, dans l'esprit de François. C'est également un signal très important pour les enfants de parents LGBT. Ils entendent aussi maintenant que leurs parents sont pleinement acceptés au sein de l'Église. C'est aussi un signal pour le monde entier."