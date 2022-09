Mondiaux de cyclisme : Febe Jooris, 3e du chrono chez les juniores, apporte une 3e médaille à la Belgique

Febe Jooris a donc marqué l'histoire du cyclisme belge en devenant, mardi à Wollongong, la première juniore à monter sur le podium du contre-la-montre d'un Mondial. "Je ne le savais pas", a dit la médaillée de bronze, qui a dit espérer que cette médaille allait inciter d'autres jeunes filles à se mettre au cyclisme.

Febe Jooris, 17 ans, a débuté son chrono avec prudence. "J'avais tout misé sur la seconde partie", a-t-elle expliqué. "Après le point intermédiaire, j'ai tout donné. Je savais que mon retard était important mais j'y suis allée à fond et ça a fait la différence. L'écart avec la quatrième est mince (4 dixièmes de seconde, ndlr), ça a heureusement tourné en ma faveur. Finir quatrième aurait eu un goût un peu amer", a-t-elle concédé.

Originaire d'Astene, près de Deinze, Jooris avait déjà décroché le bronze à l'Euro cette année, elle qui provient d'une famille de cyclistes. "Mon papa est masseur chez Sport Vlaanderen-Baloise et il a fait de la course, mais pas à un haut niveau. J'ai fait d'autres sports avant comme la danse et la natation. Je me suis mise au cyclisme il y a quatre ou cinq ans. Cela n'a pas été le grand amour directement. J'ai dû mordre sur ma chique mais j'ai bien fait", a expliqué Febe Jooris, qui ne se qualifie pas spécialement comme une spécialiste du chrono.

"Je suis plutôt une grosse rouleuse. J'aime les parcours compliqués où je peux développer ma puissance et je préfère le mauvais temps. Je vais continuer le chrono mais je ne veux pas faire de choix. Je veux simplement continuer à rouler, nous verrons bien où cela me mène", a ajouté la championne de Belgique de la spécialité.

Étudiante d'orthopédagogie à Courtrai, Febe Jooris a déjà manqué le début de son année académique. "Les cours ont débuté cette semaine mais je suis ici en Australie. J'espère qu'ils seront un peu flexibles et que cette médaille va m'aider et me fournir une bonne excuse", a-t-elle ponctué.