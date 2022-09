Actions syndicales pour le pouvoir d’achat : le réseau de la STIB fortement perturbé

Le réseau de transport public De Lijn, en Flandre, est également affecté par les actions syndicales menées en front commun ce mercredi.

En moyenne, six trams et bus sur dix quadrillent le territoire. Toutefois, ce chiffre varie légèrement selon les provinces. Ainsi, en province d'Anvers, par exemple, 56 % des bus et des trams sont en service, tandis qu'en Flandre orientale ils sont 67 % à circuler sur le réseau et 63% dans le Brabant flamand.

A la Côte, six trams sur dix roulent normalement.