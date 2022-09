La pension légale de plus de 80% des retraités ne suffit pas à payer la maison de repos

Dans notre pays, la pension légale correspond à 46 % du montant du dernier salaire, selon une étude d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Dans 16 pays de l'UE, la pension légale est supérieure à la nôtre, dans 10 pays elle est inférieure. "Il existe de grandes différences entre les pensions statutaires des fonctionnaires, des salariés et des indépendants", indiquent les auteurs. "Le livre indique aussi combien de personnes dans chaque système reçoivent quel montant mensuel comme pension".

Les deux auteurs établissent un lien entre les chiffres concernant le nombre de personnes recevant une pension mensuelle et le coût d'une maison de repos résidentielle. La conclusion est frappante : 80 à 85 % des retraités perçoivent une pension légale trop faible pour couvrir le coût d'une chambre en maison de retraite. Ce nombre est plus élevé chez les travailleurs retraités et les indépendants en particulier. La situation est encore plus désastreuse pour les femmes que pour les hommes, et pourtant près des trois quarts des résidents en maison de repos sont des femmes.

"Ces chiffres montrent à quel point il est important de faire preuve de bon sens en matière d'argent dès le début de la vie active et de se constituer une réserve financière afin d'amortir la baisse de revenus après la retraite", expliquent Michaël Van Droogenbroeck et Ewald Pironet. Dans leur livre, les auteurs donnent des conseils sur la façon dont les gens peuvent essayer d'amortir ce piège à revenus.

En football, la troisième mi-temps, le débriefing du match autour d’un verre, n'est pas souvent la meilleure période. Selon certains, il en va de même dans la vie. Car si à partir de 60 ans, vous pouvez progressivement commencer à ralentir et à profiter un peu plus des choses, dans la perspective de la retraite. Cela entraîne des questions financières spécifiques".

Le livre " Investeren in de derde helft van je leven " édité aux éditions Lanoo sera en vente dès ce mercredi.