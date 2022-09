Le chantier du nouveau bâtiment de la VRT pourra débuter en novembre

Le permis de bâtir pour le nouveau bâtiment de la VRT était déjà en ordre en juin 2022. Maintenant que le permis d'environnement a également été délivré par la Région de Bruxelles-Capitale, une date a été fixée pour le début des travaux : fin novembre.

"La nouvelle maison de la VRT sera la dernière pièce du processus d'innovation que nous menons avec le radiodiffuseur public flamand. Dans quelques années, il y aura donc une toute nouvelle VRT : un radiodiffuseur public moderne dans un bâtiment frais et ouvert qui stimule la coopération, l'innovation et la connexion", a déclaré Frederik Delaplace, CEO de la VRT.

Le nouveau bâtiment de la VRT couvrira 65 000 mètres carrés et sera situé sur le site actuel du Boulevard Reyers, dans le cadre d'un nouveau Media Park. Le nouveau bâtiment de la radio-télévision publique flamande sera situé derrière le bâtiment actuel, qui sera démoli ultérieurement.

La nouvelle structure comprendra un rez-de-chaussée avec mezzanine et trois étages supérieurs. Il y aura cinq jardins intérieurs et un total de 5 000 mètres carrés d'espaces verts. En outre, le nouveau bâtiment de la VRT ne sera plus chauffé au gaz ou au mazout, mais grâce à des panneaux solaires et par l'énergie géothermique.

"A présent que la construction de la nouvelle maison des médias peut commencer, notre radiodiffuseur public fait un autre grand pas vers l'avenir", a déclaré le ministre flamand des médias Benjamin Dalle (CD&V).

"Une entreprise médiatique moderne mérite l'infrastructure la plus optimale. Sur le légendaire Boulevard Reyers, en plus de la célèbre tour, il y aura un bâtiment médiatique durable qui répondra aux évolutions les plus récentes en matière médiatique. Ce sera également un lieu de travail agréable pour les employés et les partenaires de la VRT."