Le taux d'incidence des cancers n'est pas plus élevé autour de l’usine 3M qu'ailleurs en Flandre

Les résultats de celle-ci sont similaires à celle menée en 2021 à Zwijndrecht où se trouve le site du l'usine 3M.

La Fondation Registre du Cancer a comparé l'incidence de tous les cancers - sein, prostate, testicules, reins et vessie, notamment - dans un rayon de trois à cinq kilomètres autour du site de l'entreprise chimique 3M à Zwijndrecht et a comparé celle-ci avec le taux d'incidence pour l'ensemble de la Flandre.

La zone étudiée comprend des parties de la commune de Zwijndrecht, Beveren, Anvers et Kruibeke. La structure par âge de la population a été prise en compte et les données pour les hommes et les femmes ont été analysées séparément. La comparaison avec la Flandre a été faite pour la période 2008-2020 ainsi que pour 2016-2020.

Celle-ci montre bien que ni les cancers pouvant être associés à une exposition aux PFAS ni tous les autres cancers étaient plus fréquents autour de 3M que dans le reste de la Flandre. Certains cancers étant même moins fréquents, précise l'enquête.

Le cancer résulte généralement de l'interaction entre plusieurs facteurs et cette étude ne permet donc pas d'affirmer de lien possible entre les PFAS et le cancer.

"Les PFAS auraient plusieurs effets sur la santé autres que le cancer tels qu'une augmentation du taux de cholestérol, une perturbation de la thyroïde, un poids réduit chez les nouveau-nés ou encore une perturbation du système immunitaire", souligne Karl Vrancken, chargé de mission au sein du gouvernement flamand pour le dossier "PFAS". Des recherches sont en cours afin de confirmer ces effets, poursuit-il.

"Le lien entre l'environnement et la santé est une question complexe qui mérite des recherches supplémentaires", a déclaré Hilde Crevits (CD&V), ministre flamande du bien-être et de la santé publique. "Ces recherches sont très importantes pour pouvoir prendre les bonnes mesures concernant la santé des citoyens", conclut-elle.