Les obusiers belges Howitzer sont arrivés en Ukraine…grâce au Royaume-Uni

Le gouvernement fait valoir que le prix demandé était supérieur au prix que la Défense avait obtenu lorsqu'elle avait vendu les M109 en 2015. Mais les entreprises soulignent que certains des M109 ont été remis à neuf, qu'un système de chargement semi-automatique y a été installé et que des années de stockage cela coûte aussi de l'argent.

"Il est évident que le prix du marché aujourd'hui pour les obusiers M109 est beaucoup plus élevé qu'il y a cinq ans", déclare une source proche de l'industrie de l'armement. "Mais ensuite, le marché du matériel militaire d'occasion a une toute autre allure avec la guerre en Ukraine. Tout le monde veut maintenant acheter du matériel militaire d'occasion utilisable et bien conservé. La demande d'obusiers est beaucoup plus forte maintenant, et l'offre est limitée. Le prix augmente donc", dit la source.

"Ceux qui pensent que les entreprises flamandes, sur le marché de l'équipement militaire d'occasion, pourraient demander spectaculairement plus que ce que le marché est prêt à payer ne sait pas grand-chose de ce type de vente spécifique", a déclaré la source. "C'est un petit marché, mais là aussi, la loi de l'offre et de la demande s'applique."