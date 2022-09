Quelque 10.000 personnes manifestent à Bruxelles pour revaloriser le pouvoir d’achat

Des milliers de militants se sont rassemblés mercredi matin place de la Monnaie à Bruxelles. Les trois principales organisations syndicales du pays, FGTB, CSC et CGSLB, demandent aux autorités des mesures fortes devant permettre aux citoyens de traverser la crise énergétique et de revaloriser leur pouvoir d'achat. Selon le syndicat socialiste et la police bruxelloise, quelque 10.000 personnes étaient présentes pour cette manifestation nationale. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) où la situation a été un peu plus chahutée.