Une peinture murale géante sur un auditoire de la KULeuven en hommage à Sanda Dia

Bjorn Van Poucke, d'All About Things, explique : "Nous avons acquis une grande expérience en matière de participation et, ici, elle était plus importante que jamais. Plus que cela : ce projet de participation a duré plus de deux ans. Nous avons pris le temps d'écouter attentivement tout le monde. Nous avons travaillé sur ce projet avec nos amis et la famille dans la paix et la sérénité, et j'espère que cela se voit."

Au cours de ces conversations avec les amis et la famille, il est rapidement devenu évident qu'il devait s'agir d'une œuvre photoréaliste. "C'est ainsi que nous nous sommes rapidement retrouvés avec l'artiste de rue allemand Case Maclaim, une icône du street art qui, avec son collectif Ma'Claim Crew, a contribué à introduire le photoréalisme dans l'art du graffiti", explique Bjorn Van Poucke. "Maclaim est un artiste très percutant qui creuse dans l'âme des personnes qu'il dépeint et qui a maintenant également créé un portrait particulièrement honnête, serein mais puissant de Sanda."