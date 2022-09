Alexander De Croo appelle l’ONU à lancer une nouvelle mission de maintien de la paix en RDC

"Notre message est clair: la Monusco doit prendre fin et être remplacée par autre chose (...) Une mission doit protéger le peuple congolais et veiller à ce que les conflits armés cessent et la Monusco n'a pas l'infrastructure et le mandat adéquats pour ce faire", a déclaré le Premier ministre.

La Monusco opère en RDC depuis 1999 et est devenue l'opération la plus coûteuse jamais lancée par les Nations unies, sans pour autant avoir mis fin à la violence dans l'est du pays. "Nous avons aujourd'hui une mission de l'ONU qui est face à des groupes rebelles mieux équipés", a ajouté M. De Croo.