DPD ouvre un nouveau hub logistique à Vilvorde, jusqu’à 20.000 colis traités par heure

Le hub de Malines, où 7.000 à 8.000 colis pouvaient être traités par heure, était devenu trop petit pour les activités de DPD.

Les nouvelles installations se situent à proximité du ring de Bruxelles et de l'aéroport de Zaventem. Ce nouveau hub deviendra l'infrastructure centrale de DPD, principalement pour recevoir et expédier des colis depuis ou vers l'étranger. Un dépôt de 4.500 mètres carrés a également été construit au-dessus du hub pour le tri et la livraison en Belgique.

Le projet a coûté 52 millions d'euros. Au total, 350 employés travailleront sur le site.