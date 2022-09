Cinq condamnés et 9 acquittés dans le dossier de violence à l'égard de détenus à Forest

Quatorze gardiens de la prison de Forest étaient prévenus pour répondre de faits de violence physique et morale grave, commise à l'encontre de détenus, entre 2014 et 2015. Les faits ont été commis dans l'aile D de la prison, et dans l'annexe psychiatrique. La situation dans cet établissement pénitentiaire était alors extrêmement problématique, en raison d'une surpopulation carcérale, d'un manque de personnel et d'une infrastructure vétuste.

Le dossier répressif faisait état d'expéditions punitives, qui étaient menées le soir, particulièrement auprès de détenus fragiles et isolés. Plusieurs agents étaient soupçonnés d'avoir considéré comme un jeu le fait d'insulter, d'humilier ou de provoquer des détenus, pour que ceux-ci soient poussés à bout et se montrent agressifs, justifiant alors une mise au "cachot", la cellule d'isolement. Ils étaient suspectés d'avoir aussi dressé de faux rapports disciplinaires ensuite, pour justifier l'usage de la force.

Une directrice de la prison était elle aussi poursuivie dans ce dossier, pour négligence coupable. L'accusation lui reprochait d'avoir décidé de maintenir un détenu à l'isolement alors que ce dernier souffrait de problèmes psychiatriques importants. L'homme était décédé par la suite. La cour a estimé qu'aucune faute n'avait été commise dans le chef de la directrice, dès lors qu'un médecin avait été appelé, était intervenu et qu'il n'avait pas estimé nécessaire de faire évacuer le patient vers l'hôpital.