Fermeture définitive de Doel 3 : "On ne peut pas improviser avec la sécurité nucléaire"

Ces dernières semaines, la question de savoir si l'arrêt de Doel 3 ne pourrait pas être reporté a fait l'objet de nombreuses discussions. "Techniquement, nous ne faisons pas de choses qui ne soient pas irréversibles", a déclaré Peter Moens, et pourtant un prolongement de la centrale est pratiquement exclu.

D'après l'agence fédérale de contrôle nucléaire l’AFCN, cette prolongation met potentiellement en danger la sécurité du personnel. Ce personnel a depuis longtemps été réorienté. Il n'y a plus assez de personnel, et celui-ci n'est peut-être pas assez qualifié pour garder le réacteur nucléaire sous contrôle en toute sécurité. "Or, la formation d'un opérateur prendrait au moins trois ans", explique Peter Moens.

La sécurité nucléaire n'est donc pas garantie dans ce scénario. "C'est en fait très simple : dans le monde du nucléaire, on ne peut pas faire quelque chose du jour au lendemain", ajoute-t-il avec fermeté. "La sécurité exige toujours beaucoup de préparatifs. On n'improvise pas avec la sécurité nucléaire. Cela demande des années de préparation."