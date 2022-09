Voyageurs bloqués à la gare d’Anvers central en raison d’un incendie dans un bâtiment situé à proximité

"Nos hommes ont finalement pu atteindre le bâtiment par un couloir, mais il était trop dangereux d'entrer à l'intérieur", a déclaré Marie De Clercq, de la brigade des pompiers de la zone d'Anvers. "C'est pourquoi on a fait appel à la protection civile. Ils ont apporté un drone et grâce aux images, nous pouvons voir comment le bâtiment était configuré. Le plus grand danger semble à présent écarté, mais nous allons être occupés pendant un certain temps encore".