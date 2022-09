Alexander De Croo dénonce la "barbarie médiévale" de la Russie à l’œuvre en Ukraine

"Dans ce conflit, il n'y a pas de place pour la neutralité", a-t-il souligné avant d'évoquer l'importance de la paix et de la justice, la seconde étant garante de la première. A ce titre, la Belgique soutient les efforts de la Cour pénale internationale qui enquête sur les crimes menés en Ukraine. Le Premier ministre a insisté plus particulièrement sur la lutte contre les violences sexuelles, thème d'un événement organisé en marge de l'Assemblée par la Belgique, la RD Congo et la Commission européenne.

Cette guerre illustre à quel point les droits humains sont mis sous pression. La Belgique est candidate à un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la mandature 2023-25. "Notre candidature reflète notre engagement pour le multilatéralisme et notre soutien à un ordre international fondé sur l'État de droit et les droits humains, sans distinction", a souligné le Premier ministre.

La guerre menée par la Russie a plongé l'Europe dans une crise énergétique. Alexander De Croo a évoqué les efforts consentis par son gouvernement pour soutenir la population. "Nous devons nous déconnecter des fournisseurs d'énergie peu fiables", a-t-il ajouté. Il a mis l'accent sur l'importance de diversifier les sources d'énergie et d'accélérer la transition vers les énergies vertes et non émettrices de carbone. Le parc éolien aménagé en Mer du nord a fait de la Belgique l'un des leaders dans ce domaine. Le royaume investit également dans la mise en place d'un hub de l'hydrogène au cœur de l'Europe. "Et nous continuons à investir dans l'énergie nucléaire. Plus sûre qu'aujourd'hui et avec moins de déchets".

Ci-dessous, un extrait du discours du Premier ministre (en anglais).