La vitesse limitée à 70km/h jusqu’en novembre sur le viaduc de Merksem

En matinée vendredi, la vitesse était toujours limitée à 50 km/h à hauteur du viaduc de Merksem afin d'éviter qu'un joint ne subisse trop de dommage et ne doive être remplacé dans un avenir proche. Mais selon Stefanie Nagels, porte-parole de l'Agence flamande pour les routes et le trafic (Agentschap Wegen en Verkeer), cette limitation n'était pas respectée et n'est plus nécessaire. La limite de vitesse est désormais relevée à 70km/h et ce jusqu’en novembre au moins. "Nous continuons à surveiller la situation. Il y a aussi des radars mobiles qui ont été commandés et seront là aussitôt que possible", a ajouté celle-ci en fin de journée.

L'état du pont semble encourageant et la limite de vitesse à 50km/h n'est plus nécessaire, selon l'agence.

L'Agence flamande pour les routes et le trafic a annoncé jeudi soir qu'elle devait effectuer des réparations d'urgence sur un joint de pont endommagé sur le viaduc de Merksem pour la deuxième fois en quelques semaines. Les travaux ont alors engendré des ralentissements de 45 minutes.