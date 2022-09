Vincent Van Quickenborne réagit aux menaces qui pèsent contre lui : "Les criminels se sentent acculés et ce sentiment est justifié"

Le ministre de la Justice a réagi via un post sur Facebook. "Surtout, ne vous inquiétez pas : ma famille et moi sommes en sécurité et entre de bonnes mains", a-t-il écrit. "Il s'agit d'une menace qui était dirigée contre moi en tant que ministre de la Justice et contre personne d'autre. Des mesures rapides ont été prises et les suspects ont été arrêtés. Par précaution, je suis placé sous haute surveillance pour le moment et je ne pourrai pas participer à certaines activités prévues pour les prochains jours. Ce n'est pas agréable, mais c'est compréhensible."

Vincent Van Quickenborne ajoute que sa principale préoccupation va vers son épouse et ses enfants. "Les personnes à l'origine de ce projet obtiennent le contraire de ce qu'elles veulent. Cela renforce ma conviction que nous devons continuer à nous battre. Les criminels se sentent acculés. Ce sentiment est justifié. Parce que nous continuerons à lutter contre le crime organisé, avec plus d'effectifs et de ressources qu'auparavant."

"Cette fois, j'étais la cible. Malheureusement, c'est la réalité à laquelle sont confrontés de nombreuses personnes dans la police et la justice. Toute personne engagée dans la lutte contre la criminalité organisée sait que cela comporte inévitablement des risques", ajoute-t-il. "Dans notre État de droit démocratique, nous ne céderons jamais à la violence."