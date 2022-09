Fluvius propose aux communes flamandes d'éteindre leur éclairage public pour réduire leur facture énergétique

Couper l’éclairage public entre 23 heures et 5 heures du matin en semaine, mais le laisser les nuits du vendredi et du samedi. C'est l'offre du gestionnaire de réseau Fluvius que les communes peuvent accepter ou non.

Or il n'est malheureusement pas si évident de couper l’éclairage public, c'est l'avis de pas mal de bourgmestres. Ils s'attendent certainement à un certain mécontentement, voire à des protestations de la part des habitants. Si des études montrent que la sécurité ne diminue pas après la tombée de la nuit, en cas de coupure. Le sentiment d'insécurité augmente.

Pourtant, la plupart des communes envisagent d'accepter l'offre. Les économies ne sont pas minces : cela permettrait d'économiser environ un tiers de la facture d'électricité.

"Les communes doivent se mettre d'accord avec leurs voisins", déclare Bart Wouters de Fluvius. " L'éclairage public se trouve dans des circuits qui dépassent les frontières communales. Cela signifie que plusieurs communes devront décider ensemble en tant que groupe : on ou off durant la nuit."

D'autres scénarios sont possibles, mais ils sont légèrement plus difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, les lumières LED peuvent être atténuées au lieu d'être éteintes. Un lampadaire classique sur trois a été remplacé par une lampe LED, et tous devraient l'être d'ici 2030.