Evacuation de 135 seniors d’une résidence- service de Schoten après un incendie

Après de nouvelles inspections aujourd'hui, il s'avère que les dégâts dans les garages souterrains de la résidence-service Schuttershof sont trop importants, suite à l’incendie. Selon le bourgmestre Maarten de Veuster, les réseaux d'électricité et de communication ne fonctionnent plus correctement. Le fonctionnement du système de détection d'incendie n'est également plus garanti, et il est donc trop dangereux pour les résidents de rester encore dans leur logement.

Afin de faciliter l'évacuation des personnes âgées, la phase communale du plan de catastrophe a été déclenchée. De nombreux résidents ont été hébergés chez des proches. La Zorgbedrijf Antwerpen, la Société de soins d'Anvers a également été sollicitée pour fournir des places dans des centres de soins résidentiels à proximité pour ceux qui n'ont pas d'autre alternative.

Il reste à savoir combien de temps il faudra avant que les résidents puissent regagner leur logement. Dans les jours et semaines à venir, les spécialistes devront d'abord évaluer la situation dans les bâtiments. Ensuite, ils devront voir dans quel délai les réparations peuvent être effectuées. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.