Toujours pas d'accord budgétaire au sein du gouvernement flamand

Le CD&V s'en tiendrait au lien avec l'indice pivot. Comme d'autres, les allocations familiales augmenteraient alors chaque fois que l'indice central est dépassé. Selon certaines sources, le CD&V ne voudrait pas céder sur ce point, mais N-VA et Open VLD considèrent que cette option est trop coûteuse.

Ces deux dernières formations préfèrent intervenir via les allocations sociales. Ils proposeraient d'augmenter l'allocation et d'élargir le groupe cible de 50.000 familles.

Le CD&V lui-même aurait également mis sur la table une (contre-)proposition dans laquelle le lien avec l'indice pivot serait maintenu, mais qui serait inférieure à l'enveloppe initiale de 600 millions d'euros.

Jan Jambon va à présent faire une dernière tentative pour tenter de convaincre le CD&V. Ce faisant il se serait cependant fâché avec la délégation du parti démocrate-chrétien, selon certaines sources. Il aurait également fait observer au CD&V qu'il avait défendu l'ancien ministre Wouter Beke lorsque sa tête était sur le billot.

À 14 heures, le ministre-président Jambon était attendu au Parlement flamand pour sa déclaration de septembre. Mais finalement celle-ci a été reportée ce qui est très exceptionnel. Elle avait déjà dû être reportée en 2019, mais c'était alors en raison de négociations gouvernementales prolongées et de la formation tardive du gouvernement.