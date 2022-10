Via une application et votre plaque d’immatriculation n’importe qui peut savoir où vous êtes

L’information a été révélée par le hacker éthique belge Inti De Ceukelaire. Les sociétés de stationnement comme Indigo utilisent souvent des applications de stationnement, mais les utilisateurs peuvent y saisir la plaque d'immatriculation de n'importe qui et ainsi localiser quelqu'un. Il y a aussi des problèmes avec le stationnement gratuit via le 4411. Les personnes mal intentionnées peuvent en abuser.

Inti De Ceukelaire a mené une expérience durant 100 jours au cours de laquelle il a tenté de suivre 120 voitures. Avec la permission des propriétaires, bien sûr, et cela ne s'est pas avéré trop difficile. 29 % des voitures, soit un peu plus d'une sur quatre, se sont avérées faciles à localiser grâce à différentes techniques qui permettent à des personnes non autorisées de localiser des véhicules sur la base de leur plaque d’immatriculation.

Linde Merckpoel, animatrice radio de la VRT, s'est portée volontaire pour le test et a été surprise lorsque Inti De Ceukelaire l'a soudainement "retrouvée " lors d'un week-end entre copines.