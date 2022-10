On estime que 1,14 million de Belges sont atteints de diabète de type 2 or un tiers d'entre eux l’ignorent

C'est ce que révèlent les chiffres de la Ligue flamande contre le diabète (Diabetes Liga), qui tire aussi la sonnette d'alarme. Le diabète de type 2 - également appelé diabète non insulinodépendant (DNID) ou diabète gras - est une maladie sous-estimée qui peut entraîner des problèmes rénaux, la cécité et une insuffisance cardiaque. C'est pourquoi la Ligue contre le diabète invite toutes les personnes âgées de plus de 45 ans à évaluer leur risque via le site Gezondheidskompas du gouvernement flamand.