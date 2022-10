Remco Evenepoel de retour au pays : "Je m'attendais bien à quelque chose mais pas à ça"

Par ailleurs, il enfilera à nouveau son cuissard dès ce mercredi pour préparer sa première course avec son tout nouveau maillot, Binche-Chimay-Binche dans une semaine.



Une course qu'il ne voulait pas rater, et pas seulement pour étrenner son nouveau maillot: "Ce sera la dernière course avec Philippe Gilbert et Iljo Keisse. Ca va être un moment spécial", se réjouit-il.

Après, d'autres choses sérieuses seront au programme: la préparation de son prochain mariage. "Le premier job que j'aurai sera de choisir un costume de mariage. Mais je laisserai ma maman décider", a-t-il conclu.

(Regardez la vidéo de son entrée dans le hall des arrivées de Brussels Airport)