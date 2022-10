Syllabuse, une plateforme sur les comportements transgressifs dans l'enseignement supérieur

Avec ce syllabus mis en ligne, la Chambre "genre" du service flamand de médiation veut lancer un débat ouvert. Il s'agit d'une plateforme à laquelle les étudiantes et étudiants, doctorantes et doctorants ainsi que les employés des différentes institutions peuvent contribuer. Chacun et chacune peut partager ses expériences et témoignages, ainsi que des conseils sur la manière de gérer ces situations.

L'objectif est également de clarifier ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. "Nous remarquons une forte augmentation du nombre de signalements de comportements transgressifs, concernant à la fois les étudiants et les employés", explique Annelies D'Espallier (photo) de la Chambre "genre", une section du service de médiation flamand compétente pour les questions et plaintes concernant les comportements transgressifs.

Les données de personnes de confiance pour chaque campus sont également disponibles sur la plateforme. Les cours de l’éditeur académique Acco contiennent aussi des fascicules informant sur Syllabuse. A l’ouverture de l’année académique, les chaînes radio StuBru et MNM de la VRT ont également présenté ce nouvel outil et la problématique à laquelle il veut remédier.