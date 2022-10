Un véhicule suspect intercepté après une fusillade à Deurne

Plusieurs coups de feu ont été entendus sur la Van Havrelei au sud de Deurne, près du quartier Arena. La police est arrivée sur les lieux et a établi un périmètre de sécurité. Quelques instants plus tard, un véhicule suspect a pu être intercepté sur le Singel à Borgerhout. Les occupants ont été placés en détention et sont auditionnés.