L’opération "Cimetière" lancée en Flandre occidentale pour trouver des réponses dans des dossiers de disparition

Créée en 1995, cette cellule résout chaque année 95% des affaires de disparition qu'elle prend en charge. Cependant, 5% d'entre elles demeurent donc non éludées, déplore la police fédérale. Derrière chaque disparition, il y a des familles et des proches avec des questions sans réponse, rappelle-t-elle.

Menée à grande échelle, cette opération "Cimetière" a pour but de trouver des réponses dans des dossiers souvent très anciens et plus vieux que la cellule Personnes Disparues.