La Belgique et 14 autres pays de l'Union européenne proposent un plafonnement du prix du gaz

Les pays signataires de la lettre soutiennent qu'un plafonnement général des prix peut être conçu de manière à garantir la sécurité de l'approvisionnement et la libre circulation du gaz en Europe, tout en continuant à atteindre l'objectif de diminution de la demande.

La Belgique, la Grèce et l'Italie sont à l'initiative de cette lettre, selon plusieurs sources. Ils ont convaincu la Bulgarie, la Croatie, la France, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l'Espagne. L'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark entre autres ne l'ont pas signée.

La décision finale sur un plafonnement des prix ne doit pas être approuvée à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Pour l'introduction d'un plafond général, les 15 pays signataires auront besoin du soutien d'au moins un autre État membre.