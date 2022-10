Sortie de crise pour le gouvernement flamand : le CD&V approuve finalement le budget

La question du "groeipakket", l’ancienne allocation familiale, était le centre de la division au sein de la majorité. D'une part, le CD&V voulait lier le montant de base accordé aux ménages à l'indice santé. Mais la N-VA et l'Open VLD jugeaient ce scénario trop coûteux et souhaitaient une indexation plus limitée du forfait de base et davantage d'intervention via les allocations sociales en les augmentant et en élargissant le groupe cible.

"Le Flamand a besoin de soutien, pas de chaos", a défendu Samme Mahdi dans un second tweet. "Le meilleur soutien pour les 1,6 million d'enfants reste l'indice. Malheureusement, nous sommes isolés. Ces derniers jours, le jeu a été joué à la dure par tout le monde. Avec moi, cela s'arrête quand le bien-être de 6,6 millions de Flamands est en jeu."

Cette publication semble donc mettre fin à l'atmosphère de crise dans laquelle était plongé le gouvernement Jambon depuis quelques jours.