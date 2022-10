Nouvelle réunion du gouvernement flamand pour tenter de sortir de la crise

Lundi, le gouvernement Jambon n'est pas parvenu à un accord sur le budget et le paquet de mesures énergétiques et de pouvoir d'achat qui l'accompagne. Le ministre-président Jan Jambon (N-VA) a dû se rendre au Parlement flamand sans Déclaration de septembre.

La question du "groeipakket" continue de diviser la majorité. D'une part, le CD&V veut lier le montant de base accordé aux ménages à l'indice santé. Mais la N-VA et l'Open VLD jugent ce scénario trop coûteux. Ils souhaitent une indexation plus limitée du forfait de base et plus d'intervention via les allocations sociales en les augmentant et en élargissant le groupe cible.