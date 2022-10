Un mort, 6 suspects interpellés et plus de 100 armes saisies lors de perquisitions menées dans un milieu soupçonné d’extrême droite

Au cours de l’une de ces interventions à Merksem, un échange de coups de feu s’est produit entre les forces de l’ordre et le propriétaire d'une habitation perquisitionnée. Cette personne, un homme de 36 ans, est décédée. D'après le parquet d'Anvers, des tirs sont survenus lorsque les unités spéciales de la police fédérale sont entrées dans l'habitation.

Selon les informations de la VRT, la victime est Yannick V., un commerçant d'orfèvre et d'argenterie, collectionneur d'armes et d'objets militaires et lui-même tireur sportif. Sur les réseaux sociaux, l'homme se présentait comme un "citoyen souverain". Ces citoyens souverains forment un mouvement radicalement anti-gouvernemental.

Dans de nombreuses publications publiques, l'individu se montrait comme étant une personne qui voulait s'exclure de la société et du système et qui était rattaché aux théories du complot. La police a trouvé chez lui de nombreuses armes et munitions. Les forces de l'ordre ont également découvert des lunettes de vision nocturne et un équipement de vision thermique, entre autres.

Il semblerait que l'homme abattu et ses compagnons étaient des "doom preppers", qui se préparaient à toutes sortes de scénarios catastrophes et voulaient être prêts à "riposter si nécessaire". Ils auraient prévu de mener une résistance armée, mais n'auraient pas encore choisi de cibles concrètes.