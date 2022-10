Une nouvelle autoroute cyclable de 16 km reliera bientôt Bruxelles à Louvain

Une nouvelle autoroute cyclable d’une longueur de 16 kilomètres va être aménagée entre Bruxelles et Louvain. La F29 reliera à terme le périphérique de Louvain, via Tervuren, au périphérique de Bruxelles. Il sera donc encore plus facile pour les navetteurs de se rendre au travail à vélo, et pour les touristes de visiter l’une des deux villes.