Déclaration de septembre : Jambon affirme s’être "battu comme un lion pour un paquet de mesures fortes"

"Ce que j'ai dû endurer ici lundi était douloureux. Douloureux parce que je me suis rendu compte que je devais alors décevoir le peuple flamand. Mais le lendemain, on se relève et on recommence à se battre. C'est ce que j'ai fait. Je me suis battu comme un lion", lançait Jan Jambon. C'est un des moments où le ministre-président a été applaudi sur les bancs de la majorité, à l'exception notoire de plusieurs membres élus du CD&V.

Jan Jambon a également admis que des "mots durs et des reproches" avaient été exprimés y compris à son encontre. "Certaines déclarations étaient insultantes et humiliantes. Chacun choisit le style qu'il utilise, je ne vais pas me rabaisser à cela", a-t-il commenté. Dans ce contexte, le ministre-président s'est enfin "inquiété de la dégradation des mœurs politiques".

Jan Jambon a cependant déclaré être "fier du contenu de l’accord que je peux vous présenter aujourd’hui", tout en rappelant qu’il a fallu garder un équilibre entre "de gros investissements et le maintien du budget dans les rails". C’est pour cette dernière raison que la N-VA et Open VLD ont refusé les exigences du CD&V concernant l’indexation du paquet de croissance (allocations familiales).