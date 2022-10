La myopie constatée à un âge précoce chez un nombre croissant d’enfants

Un examen de la vue peut se faire gratuitement chez les opticiens et les optométristes participants à l'action sectorielle. Selon des données de l'Institut national d’assurance maladie et invalidité (Inami), les dépenses d'assurance maladie ont augmenté de 27,3% chez les jeunes de 8-18 ans entre 2015 et 2021. Il s'agit principalement de la myopie, mais aussi de l'hypermétropie et l'astigmatisme, loin derrière.

"Je vois de plus en plus de jeunes enfants qui deviennent myopes dès l’âge de 4, 5 ou 6 ans, au lieu de 10 ou 12 ans dans le temps", indiquait à VRT NWS Patricia Delbeke, présidente de l’APOOB. "La myopie apparait donc plus tôt, un nombre accru d’enfants sont myopes et les troubles de la vision sont plus importants".

L'association veut dès lors sensibiliser à une bonne "hygiène visuelle", afin de prévenir la myopie ou freiner son évolution. "Si vous passez beaucoup de temps devant un écran, vos muscles oculaires sont constamment sous tension. Vous devez les faire reposer régulièrement. Un mode de vie sain est également utile : buvez plus d'eau, et moins d'alcool ou de café", recommande Charles Bruninx, conseiller à l'APOOB.