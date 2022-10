Le plus grand toit solaire de Belgique construit dans le port de Gand : "De l'énergie pour 20.000 ménages"

"L'énergie sera dans un premier temps vendue à une compagnie d'électricité et atteindra ainsi la population. Des discussions sont aussi en cours avec des partenaires du port, tels que l'aciérie ArcelorMittal et le constructeur automobile Volvo, pour aquérir de l'énergie verte", indique le PDG de WDP, Joost Uwents. "Nous allons bien évidemment également utiliser l'énergie nous-mêmes."

L’énorme toit solaire permettra aussi à l'entreprise de rendre son parc automobile durable. Actuellement, le centre de distribution utilise encore principalement des camions ou des camionnettes fonctionnant aux combustibles fossiles. "Cela va donc changer. Nous allons produire nous-mêmes beaucoup d'énergie verte, et nous pourrons donc passer à des véhicules qui peuvent se recharger sur notre site et parcourir des distances plus courtes", explique encore Joost Uwents.

L'entreprise de logistique possède des bâtiments dans tout le Benelux, ainsi qu'en Roumanie. Tous se prêtent à des installations solaires. "Nous souhaitons générer encore plus d'énergie verte à l'avenir. Dans les mois et les années à venir, nous allons plus que doubler notre capacité", conclut le PDG de l’entreprise.