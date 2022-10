Le xénope lisse, un amphibien invasif, a fait son apparition en Belgique

De plus en plus de xénopes lisses (photo) - aussi appelés xénopes du Cap ou dactylère du Cap -, un type d'amphibiens invasifs ressemblant à une grenouille, sont repérés en milieu sauvage en Belgique. C’est ce qu’ont constaté l'association flamande Natuurpunt et l'Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt (INBO). Elles mettent en garde contre cet amphibien qui mange tout et transmet des maladies affectant les amphibiens.