Van Quickenborne, menacé d’enlèvement, accueilli par une salve d’applaudissements à son arrivée à la Chambre

"Je vous invite à vous lever en signe de soutien de notre part et de protestation contre toute tentative de déstabilisation de notre appareil démocratique", a déclaré la présidente du Parlement.

Le ministre a été la cible d'une tentative d'enlèvement déjouée par la police néerlandaise et qui a mené à l'arrestation de quatre personnes. Depuis lors, il réside avec sa famille dans un lieu protégé tenu secret. Les auteurs présumés sont liés au milieu du trafic de drogue dont l'emprise sur le pays inquiète de plus en plus les autorités politiques, policières et judiciaires.