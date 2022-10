Violences sexuelles : une victime sur trois accueillie dans les centres de prise en charge est mineure

Les sept centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS) sont rattachés à des hôpitaux et offrent divers services aux victimes. Ces dernières peuvent s'y rendre à toute heure pour des examens médicaux, le traitement des traumatismes, des conseils, ou encore une assistance de la police et des procureurs.

La secrétaire d'État à l'Egalité des chances, Sarah Schlitz, a commandé une évaluation des centres d'accueil et les chiffres s'avèrent particulièrement choquants, selon son cabinet. "Depuis l'ouverture du premier centre, plus de 6.000 victimes ont déjà été prises en charge", indique la porte-parole de la secrétaire d’Etat, Magda De Meyer. "Entre janvier et mai de cette année, on en compte déjà plus de 1.000, ce qui représente un chiffre énorme". Plus de 90% des victimes sont des filles et des femmes.

Autre chiffre interpellant : une victime sur trois prise en charge dans l’un des centres est mineure d’âge. "Cela montre que le problème de la violence sexuelle est encore plus important qu'on ne le pensait au départ. Cela signifie également qu'il y a encore beaucoup de travail à faire autour de l'éducation sexuelle, par exemple", conclut la porte-parole.