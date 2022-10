La demande de laine explose dans les boutiques Veritas : "Aussi prisée que le papier de toilette pendant la pandémie"

Les prix du gaz et de l’électricité qui ne cessent d’augmenter poussent de nombreux citoyens à chercher d’autres moyens de rester au chaud. La chaine de magasins Veritas le constate via l’augmentation de la demande en produits chauds. "Depuis le mois d’août, nous enregistrons une énorme augmentation des achats de grosses chaussettes, de laine à tricoter et de sous-vêtements thermiques", confirme la directrice des achats, Kristel Peeters. "Dans tous nos magasins, le personnel constate une demande nettement accrue par rapport aux années précédentes". La province anversoise compte une vingtaine de magasins Veritas.

La chaine d’accessoire et de vêtements a donc rentré de bonnes réserves de laine. "On peut dire que c’est le nouveau papier de toilette. Elle est aussi prisée que le papier de toilette ne l’était pendant le confinement. Nous allons donc en acheter suffisamment. Nous avons de la laine de qualité et bien chaude en stock, mais aussi de la laine plus courante pour tricoter un pull, par exemple".

Kristel Peeters constate également que le tricot est redevenu populaire. "Les gens recommencent à tricoter des vêtements chauds. Nous le voyons dans nos magasins et nos groupes Facebook "Tricoter avec Veritas". Les gens s’échangent même des idées sur des vêtements à tricoter".