L’escroc britannique arrêté à Grand-Bigard pourra être remis à la France

Robert Hendy-Freegard, 51 ans, est connu de la justice britannique pour des faits d’escroquerie en série. Son histoire aurait servi d’inspiration au documentaire de la plateforme Netflix intitulé "The puppet master: leçons de manipulation", qui montre comment il s'est fait passer pour un agent des services secrets britanniques MI5 et a extorqué un million de livres sterling à ses victimes.

Hendy-Freegard faisait notamment croire à des femmes que leur vie était en danger parce qu'elles étaient la cible du groupe terroriste IRA. Elles devaient vivre à des adresses "cachées", où elles étaient totalement dépendantes de lui, pour qu'il puisse les protéger. En 2002, l'homme a été arrêté par le FBI américain et la police britannique, après quoi il a été condamné à la prison à perpétuité en 2005.

En appel, la peine a finalement été ramenée à neuf ans de prison. Après sa libération, Robert Hendy-Freegard est parti vivre avec une nouvelle compagne en France, où il élevait des chiens. Le 25 août dernier, les gendarmes se sont rendus à son domicile dans le petit village de Vidaillat (Creuse) pour contrôler son élevage.

Le quinquagénaire est arrivé sur les lieux en voiture peu après leur arrivée. Lorsqu'ils lui ont demandé ses papiers, il a appuyé sur l'accélérateur et renversé deux agents. Une semaine plus tard, le 2 septembre dernier, sa voiture a été repérée par la police routière fédérale en Flandre orientale. Il a finalement été piégé et arrêté sur l’autoroute E40 à hauteur de Grand-Bigard.