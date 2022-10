La Belgique libère 800.000 euros pour l'aide au développement démocratique de l'Ukraine

La ministre des Affaires étrangères a aussi rencontré le directeur général de l'AIEA Rafael Mariano Grossi, avec qui elle a discuté de la situation autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. "Cette région est concernée par les référendums russes que l'on peut qualifier de 'mascarades'. J'ai reçu des confirmations que, sur place, les Russes allaient chercher les gens avec des militaires armés et que le vote n'était pas secret. Quelque 10.000 Ukrainiens travaillent pour les six réacteurs de la centrale. Ils risquent de passer sous contrat russe. Les experts de l'AIEA plaident pour le maintien de ces équipes. Nous appelons aussi la Russie à cesser toute activité militaire autour de Zaporijjia et sur tout le territoire ukrainien."

Hadja Lahbib a aussi rencontré ses homologues autrichiennes et slovaques. Avec la ministre autrichienne des Affaires européennes Karoline Edtstadler, elle a exprimé un message de soutien aux femmes iraniennes. Cette vidéo faisait suite à une déclaration commune des 13 femmes ministres des Affaires étrangères et européennes, écrite à l'initiative de l'Autriche et de la France, à la suite de la mort de la jeune Iranienne Mahsa Amini. "Nous exhortons l'Iran à mettre fin à la violence contre les manifestations pacifiques. Partout où les droits humains sont violés, nous devons agir", ont déclaré les treize ministres européennes.