La Belgique veut doubler le volume de marchandises transportées par train

La fédération du fret ferroviaire, le Belgian Rail Freight Forum, réagissait vendredi soir de façon mitigée. "Le plan d'action décennal en matière de fret ferroviaire constitue une avancée historique, et nous en sommes extrêmement satisfaits. Cependant, les défis sont nombreux, tant au niveau fédéral que régional. Pour l'instant, par exemple, le financement du plan est tout sauf garanti", souligne Paul Hegge, représentant du Belgian Rail Freight Forum.

Selon la fédération, les budgets ne sont pas encore prévus non plus pour le soutien opérationnel et innovant. En outre, les propositions de projets majeurs tels que le 3RX (un corridor de fret entre Anvers et la région allemande de la Ruhr), la deuxième connexion avec Anvers Nord ou la ligne de fret Anvers-Zeebrugge sont absentes, et ne sont même pas à l'étude, regrette le BRFF.