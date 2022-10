La SNCB ouvre un parking pour 3.700 vélos à la gare de Louvain

Ces 3.700 places, parmi lesquelles 800 sont payantes, porteront le nombre total de places de stationnement pour vélos à plus de 10.000 dans le quartier de la gare de Louvain. Sous les bureaux de l'administration communale se trouve en effet déjà un parking de 4.000 places, et du côté du domaine de Kessel-Lo et de la Benedenplein, plus de 2.000 places sont également disponibles. "Mais nous avions remarqué que cela ne suffisait pas, parce qu’un nombre croissant de personnes se déplacent à vélo à Louvain", indiquait l’échevin louvaniste de la Mobilité, David Dessers.

"Grâce aux nouvelles 3.700 places, en parking souterrain, nous atteignons maintenant 10.000 places de stationnement. Cela devrait suffire à tous les voyageurs qui souhaitent y garer leur vélo chaque jour", estime l’échevin écologiste. L’administratrice-déléguée de la SNCB précisait pour sa part, ce jeudi lors de l’inauguration, que les chemins de fer belges veulent augmenter leur clientèle de 30% au cours des dix prochaines années. "C’est pourquoi nos gares doivent devenir des nœuds multimodaux où les voyageurs peuvent changer rapidement d’un moyen de transport à un autre".

Les nouveaux supports permettent de placer deux vélos l'un au-dessus de l'autre à tout moment. L'accès au parking se fait via des escaliers ou un toboggan à vélo situé sur la Martelarenplein (photo), devant la gare louvaniste. "Les vélos porteurs ou les vélos plus grands que la moyenne ne pourront pas utiliser ces nouvelles places de stationnement à cause des escaliers et du caniveau", précisent les autorités communales.