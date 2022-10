Prix de l’énergie : la moitié des clubs de sport s’endettent ou puisent dans leurs réserves

Pour évaluer à quel point la crise énergétique pèse sur les clubs de sport, la Fédération sportive flamande a interrogé plus de 750 clubs amateurs de diverses disciplines. Le résultat est "alarmant", constate Pieter Hoof, directeur général de l’organisation parapluie des fédérations et clubs de sport. Ainsi, 17% des clubs interrogés enregistrent des pertes structurelles et 30% sont en train d’utiliser leurs dernières réserves financières. En d’autres termes, près de la moitié des clubs sportifs ont des problèmes financiers. Seuls 18% des clubs questionnés affirment s’en sortir encore bien financièrement.

"Les chiffres démontrent que nos clubs sportifs amateurs sont actuellement mis à rude épreuve. Nous craignons en outre que beaucoup de clubs ne doivent faire face prochainement à de mauvaises surprises. Actuellement, nombre d’associations sportives ne peuvent que spéculer sur la façon dont les communes vont modifier les prix de location des infrastructures en raison de la montée des prix d’énergie", précise Pieter Hoof.